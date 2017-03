Diensthund übt Hubschrauber …

1 von 2

Kassel (BPOL-KS/WUFF) – Die 40-jährige Diensthundeführerin Christina Decker hat mit ihrem vierbeinigen Kollegen Rocky an einer internen Ausbildung am Bundespolizeihubschrauber teilgenommen. Bereits im Jahr 2015 hatte der fünfjährige Rocky an der Diensthundeschule in Neuendettelsau erfolgreich die Ausbildung zum Schutz- und Sprengstoffsuchhund absolviert. Ziel der aktuellen Maßnahme war, den Hund an das Einsatzmittel Hubschrauber zu gewöhnen. Besonders stressig für den Hund sei die Annäherung an den Hubschrauber bei sich drehenden Rotoren, sagte die Polizeihauptmeisterin. „Mein Rocky hat das aber gut gemeistert!“, so die 40-­jährige Bundespolizistin weiter. Bei solchen Ausbildungen kommt es darauf an, dass der Hund absolutes Vertrauen zum Hundeführer hat. Rocky ist ein Malinois (Belgischer Schäferhund) und gehört zur Diensthundegruppe der Bundespolizeiinspektion Kassel. Christina Decker aus Oberweser ist seit 1999 Diensthundeführerin und hat mit Rocky inzwischen den vierten Diensthund ausgebildet.