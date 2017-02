Herzogin Camilla wurde Tierheim-Patin

Selbst zwei Hunde aus der Einrichtung adaptiert

London (APA/dpa) – Herzogin Camilla hat die Schirmherrschaft über ein Tierheim in der Grafschaft Berkshire westlich von London übernommen. Die Ehefrau des 68-jährigen Prinz Charles (68) sei ideal für die Rolle, zumal sie selbst schon zwei Jack Russell Terrier aus der Einrichtung in Old Windsor adoptiert habe, sagte die Chefin des Battersea Dogs and Cats Home, Claire Horton, in einer Stellungnahme am Mittwoch.

„Für uns fühlt es sich so an, als ob sie jetzt schon Teil unser besonderen Battersea-Familie ist.“ In der Tierarztpraxis machte die 69-jährige Camilla demnach unter anderem die Bekanntschaft von Cocker Spaniel Willow. Ihre eigene Hündin Beth übte sich unterdessen bei einem Geschicklichkeitsparcours.