Hund beißt Einbrecher

Ratzeburg (POL-RZ/WUFF) – Gegen 2:00 Uhr nachts war es kürzlich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wohngebiet Zu den Fisch­teichen/Bargteheide gekommen. Die Hausbewohner bemerkten zu diesem Zeitpunkt das Bellen eines Hundes im Erdgeschoss, dachten aber zunächst nur, dass der Hund des Hauses mit den Katzen spielte. Am nächsten Morgen stellten die Bewohner dann fest, dass in das Haus in der Nacht eingebrochen worden war. Allerdings wurde nichts durchwühlt und vermutlich auch keine Gegenstände entwendet. Dafür fanden die Bewohner Blut auf den Fliesen vor. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Einbrecher vom Hund der Bewohner überrascht und gebissen worden ist. Offensichtlich ohne Beute flüchtete der Täter daraufhin.