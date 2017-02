Hund lässt Einbrecher gewähren

Witten (WUFF/POL-BO) – Es gibt Hunde, die knurren sogar den Briefträger an. Ein Vierbeiner aus Witten war da deutlich entspannter – leider. Denn als Einbrecher zwischen 19 und 21 Uhr die Wohnung seiner Menschen durchwühlten, nahm der Hund kaum Notiz davon. Die Täter hatten zuvor die Haustür des Mehrfamilienhauses und dann eine Wohnungstür aufgebrochen. Mit ihrer Beute – Bargeld – verschwanden sie in unbekannte Richtung vom Tatort. Der Hund ist wohlauf. Eine Karriere als Wachhund sei nach diesem Vorfall unwahrscheinlich, merkt der Polizeibericht humorvoll an. Das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.