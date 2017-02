Hund starb bei Wohnhausbrand in der Nähe von Graz

Starke Rauchentwicklung beschädigte Einrichtung

Seiersberg (APA) – Bei einem Brand in einem Haus in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) ist am Donnerstag ein Hund umgekommen. Das Feuer brach aus bisher unbekannter Ursache im Vorraum des Hauses aus. 31 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, teilte die Polizei mit. Personen wurden nicht verletzt, doch der Hund dürfte an den Rauchgasen erstickt sein.

Die Einrichtung des Hauses wurde durch den Ruß stark beschädigt, im Vorraum wurden die Deckenverkleidung und eine Tür zerstört. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Brandermittlungen waren am Freitag noch im Gange.