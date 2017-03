Hundehalter findet rechtzeitig Schlagfalle

Friedberg (POL-FB/WUFF) – Ein Gassigänger fand kürzlich auf einem Feldweg zwischen Oppershofen und Steinfurth eine Schlagfalle, die mit einem Köder präpariert war. Die Polizei sucht Zeugen. Der Hundehalter aus Bad Nauheim ging mit seinem Hund auf einem Feldweg „Bei der Lehm­kaute“ zwischen Oppershofen und Steinfurth spazieren. Es handelt sich dabei um einen Wiesenweg, der vielfältig von Spaziergängern genutzt wird. Plötzlich nahm der Hund in der Nähe einer Baumreihe etwas vom Boden auf. Als der Bad Nauheimer schauen wollte, was der Hund gefressen hatte, bemerkte er auf dem Weg eine Schlagfalle, die mit Stroh überdeckt war. Der Hund hatte den Köder gefressen, der vermutlich in der Schlagfalle lag. Was genau es für ein Köder war, konnte nicht mehr festgestellt werden. Der Hundehalter nahm die Schlagfalle mit und übergab sie später der Polizei. Wildtiere und Hunde können durch solche Fallen tödlich, Menschen schwer verletzt werden. Die Polizei ermittelt nun, von wem und warum die Falle ausgelegt war. Sie war mit einem Anker im Boden befestigt. Wer konnte verdächtige Beobachtungen in diesem ­Zusammenhang machen? Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, Tel. ­06033-9110-0, oder die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.