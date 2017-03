Kleiner Hund legte Bruchlandung hin und wurde Internet-Star

Bei Hürden-Lauf im Rahmen von Show

Birmingham (APA/dpa) – Bei einem Hürden-Lauf auf der traditionsreichen „Crufts“-Hundeshow in der britischen Stadt Birmingham am Wochenende war ein Jack Russell Terrier so aufgeregt, dass er sich beim Sprung über ein Hindernis völlig verschätzte. Er riss die Stange mit und legte eine beeindruckende Bruchlandung hin. Völlig ungerührt setzte „Olly“ seinen wilden Lauf fort, gebannt verfolgt vom erleichterten Publikum.

„Olly ist zwar ein bisschen verrückt, aber dafür lieben ihn alle“, sagte seine Besitzerin Karen Parker (41) in einem britischen Radio-Interview. Den ersten Preis der Hundeshow bekam zwar ein perfekt gestriegelter Cocker Spaniel. Doch dafür gewann „Olly“ die Herzen der Internetnutzer. Das YouTube-Video mit seiner Performance wurde bis Donnerstag bereits über sieben Millionen Mal angesehen.

(S E R V I C E: https://www.youtube.com/watch?v=7uUy9fyaSxo)