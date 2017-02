Mops Atze aus Tierheim gemopst

Bochum (WUFF/POL-BO) – Kürzlich wurde ein Mops aus einem Tierheim in Bochum-Langendreer gestohlen. Dort hatten Mitarbeiter festgestellt, dass der Mops namens Atze nicht mehr in seinem Zwinger war. Der Hund, der sich seit Mitte Dezember 2016 in dem Tierheim aufhält, war hier mit drei weiteren Möpsen untergebracht. Atze ist ein Rüde, ca. sechs Jahre alt und hat ein schwarzes Fell. Eine Suche auf dem Gelände des Tierheimes blieb erfolglos. Auch Aufbruchsspuren an dem Zwinger wurden nicht festgestellt. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8210 oder – 4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf den entwendeten Vierbeiner.