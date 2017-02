Von Auto in NÖ erfasster Hund blieb in Frontverkleidung stecken

Feuerwehr musste verletztes Tier befreien

Brunn am Gebirge (APA) – In Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ist am Mittwoch ein Hund von einem Auto erfasst worden und in der Kunststoff-Frontverkleidung stecken geblieben. Die örtliche Feuerwehr musste ausrücken, um das verletzte Tier zu befreien, berichteten die Helfer auf ihrer Homepage. Der Vierbeiner war in Wien entlaufen.

Laut FF Brunn am Gebirge ereignete sich der Unfall auf der B12.

Der umherirrende Hund wurde vom Kleinwagen einer älteren Dame erfasst. Versuche, das Tier zu befreien, schlugen fehl, weshalb die Feuerwehr alarmiert wurde. Der Verbeiner wurde letztlich aus seiner misslichen Lage befreit und zur Untersuchung ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht.