Ein 23-jähriger Hundebesitzer ist am 11. August 2021 beim Aussteigen aus einem Bus in Innsbruck (Tirol) schwer verletzt worden. Als er bemerkte, dass sein am Hosenbund angeleinter Hund sich noch im Fahrzeug befand, waren die Türen schon geschlossen. Der Bus fuhr los. Der junge Mann lief zunächst neben dem Bus her, stürzte dann aber zu Boden, wobei er sich laut Polizei schwere Verletzungen zuzog. Fahrgäste alarmierten den Busfahrer, dieser stoppte sofort. Der Hund blieb unverletzt. (Quelle: APA)