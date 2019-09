5 Vorteile, wenn Kinder mit einem Hund aufwachsen

1 of 6

Tamara Tavella ist Künstlerin, Zweifachmama und Tierhalterin. Durch den Tod ihres Familienhundes begann sie sich in ihrer Kunst intensiv mit der Beziehung zwischen Tieren und Kindern auseinanderzusetzen. Sie malt für Mamas und Papas, denen tagtäglich das Herz aufgeht, wenn sie ihre Kinder mit ihren Tieren beobachten. Eltern, die sich eine einzigartige Erinnerung schaffen wollen. Sie schafft Werke für Menschen, die selbst als Kind wunderbare Erlebnisse mit Tieren hatten und die überzeugt sind, dass Tiere zur Familie gehören.

Wenn man als Familie einen Hund hält, gibt es einige Einschränkungen im Leben. Man ist nicht so flexibel, man muss um den Hund herum planen. Das ist manchmal stressig und anstrengend. Und wenn man dann wieder einmal bei eisigem Wind und Regen mit der Leine in der einen und dem nörgelnden Kleinkind in der anderen Hand, im Freien steht, fragt man sich wohl öfter einmal warum man sich das überhaupt antut.