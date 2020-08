Abstraktes Denken bei Hunden?

1 of 4

Die Vorführung des Border Collies Rico in der TV-Sendung »Wetten dass …« am 23.01.1999 gilt als legendär. Der Hund hatte damals über 50, später sogar über 200 verschiedene namentlich genannte Gegenstände korrekt identifiziert und apportiert. Seither haben sich viele Wissenschaftler für das Phänomen des Wort- bzw. Sprachverständnisses von Hunden interessiert. Damit verbunden auch die Frage, ob Hunde über die bislang nur Menschen zugeschriebene Fähigkeit zu abstraktem Denken verfügen. Denn Hunde verstehen die Wörter nicht nur korrekt, sondern können sie sogar bestimmten Kategorien zuordnen, was die Fähigkeit zur Abstraktion voraussetzt.

