Achtjährige von Hund eines Freundes gebissen

Eine Achtjährige ist am Montagnachmittag (27. Juli 2020) vom Hund eines Schulfreundes ins Gesicht gebissen worden. Die Schülerin hatte ihren Freund im Haus von dessen Familie in St. Stefan im Rosental (Bezirk Südoststeiermark) besucht. Gegen 13.45 Uhr wollten sie und ihr Schulfreund Fotos vom Haushund machen. Dabei biss der Hund ihr ins Gesicht. Nach der Erstversorgung wurde die Achtjährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Graz geflogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. (Quelle: APA)