Ängste bei Hunden abbauen: Tipps für Hundehalter

Hunde haben oft Angst vor Dingen, die sie nicht verstehen. Das kann zu viel Angst und Stress für den Hund führen und für den Besitzer sehr frustrierend sein. In diesem Beitrag werden wir einige Tipps zum Abbau von Ängsten bei Hunden besprechen. Wir werden alles behandeln, von der Einführung neuer Objekte und Umgebungen bis hin zur Unterstützung Ihres Hundes bei der Bewältigung stressiger Situationen.

Wenn Ihr Hund vor etwas Angst hat, müssen Sie zunächst herausfinden, was die Ursache für die Angst ist. Ist es ein bestimmtes Geräusch oder ein Gegenstand? Oder wird Ihr Hund ängstlich, wenn er sich in einer neuen Umgebung aufhält? Wenn Sie die Ursache der Angst herausgefunden haben, können Sie damit beginnen, Ihrem Hund zu helfen, sie zu überwinden.

CBD-Öle für Hunde: Angstlösende Eigenschaften

Sie können auch versuchen, Ihren Hund mit Mitteln aus der Natur zu unterstützen. Sehr gerne wird hier mittlerweile CBD-Öl für Hunde verwendet – diesem werden beispielsweise entspannende und schmerzlösende Eigenschaften zugeschrieben. Achten Sie hierbei dringend darauf, ein CBD-Öl für Hunde zu verwenden und sich an die empfohlenen Dosen zu halten. Sie erhalten beispielsweise beste CBD-Öle auf Justbob.at.

Gewöhnen Sie schrittweise an das, was Ihrem Hund Angst bereitet

Eine weitere Möglichkeit, die Angst bei Hunden abzubauen, besteht darin, sie schrittweise dem Gegenstand auszusetzen, vor dem sie Angst haben. Wenn Ihr Hund beispielsweise Angst vor lauten Geräuschen hat, spielen Sie zunächst leise Musik in geringer Lautstärke. Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Zeit langsam, bis Ihr Hund sich an die Geräusche gewöhnt hat. Wenn Ihr Hund Angst vor anderen Hunden hat, lassen Sie ihn zunächst nur einen anderen ruhigen Hund kennenlernen. Erhöhen Sie dann allmählich die Anzahl der Hunde, die er trifft, bis er sich in Ihrer Nähe wohlfühlt.

Zeigen Sie, wie Ihr Hund mit stressigen Situationen umgehen kann

Eine weitere Möglichkeit, Angst bei Hunden abzubauen, besteht darin, ihnen zu zeigen, wie sie mit stressigen Situationen umgehen können. Wenn Ihr Hund Angst vor dem Alleinsein hat, stellen Sie ihm einen sicheren Ort zur Verfügung, z. B. eine Kiste oder einen ruhigen Raum, in dem er sich sicher fühlen kann. Geben Sie ihm Spielzeug und Kauknochen oder spezielle Bälle, die man mit Leckerchen befüllen kann, um ihn zu beschäftigen, und sorgen Sie dafür, dass er viel Bewegung hat, damit er müde ist, wenn Sie ihn allein lassen. Vielleicht sollten Sie auch erwägen, Ihren Hund mit positiver Verstärkung zu trainieren, damit er das Alleinsein mit etwas Angenehmem verbindet, z. B. mit einem Leckerli.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, sollte sich die Angst Ihres Hundes mit der Zeit verringern. Wenn die Angst Ihres Hundes schwerwiegend ist oder sich sein Zustand nicht zu bessern scheint, sollten Sie einen Tierarzt oder Verhaltensforscher aufsuchen, um herauszufinden, wie Sie Ihrem Hund helfen können.

Das Wichtigste, was Sie für Ihren Hund tun können, ist, dass Sie ihm Geduld und Verständnis entgegenbringen. Hunde sind sehr empfindsame Wesen, die spüren, wenn ihre Besitzer frustriert sind. Seien Sie geduldig und arbeiten Sie weiter mit Ihrem Hund, dann wird er seine Ängste überwinden.