Aggression als eine ­Frage der Persönlichkeit

Sandra Schöneich,1980 in Berlin geboren, ist Biologin und Inhaberin der Hundeschule Hundehafen in Berlin. Besonders faszinieren sie die Intelligenz und Freundschaft unserer Haushunde. Durch ihre ehemalige Pflegehündin Kessie, die nun seit 11 Jahren bei ihr lebt, beschäftigte sie sich immer mehr mit dem Thema der innerartlichen Aggression, wirbt für mehr Toleranz und Rücksicht für Hunde, die nicht alle anderen mögen oder einfach ein bisschen mehr Zeit zum Kennenlernen benötigen. Beim Training ist ihr wichtig, dass sich niemand aufgrund der Unverträglichkeit seines Hundes ausgeschlossen fühlt. So setzt sie viel auf Desensibilisierung durch Leinenspaziergänge und übt Trainingssituationen mit dosierter Frustration, die eine gut zu verstehende, aber faire Führung durch den Besitzer erfordern. www.hundehafen.deAnna Ostrowska, Jahrgang 1984, studierte Erziehungswissenschaften. Nach dem Masterabschluss absolvierte sie zusätzlich eine Ausbildung zur Hundetrainerin. Seit Kindertagen mit Hunden zusammenlebend, konnte sie ihr Interesse an Hunden gut mit ihrem pädagogischen Fachwissen verbinden. 2012 gründete sie die Hundeschule „Hundekompass“ in Berlin. Leinenaggressive Hunde und sehr impulsive Hunde begegnen ihr immer wieder in ihrer praktischen Arbeit, sodass diese Verhaltensproblematik ihr Steckenpferd und ebenfalls zum Studienobjekt ihrer Promotion wurde. www.hundekompass.com