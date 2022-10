Ein Alpinpolizist hat am 6. Oktober 2022 bei der Gassel Tropfsteinhöhle in Ebensee (Bezirk Gmunden/OÖ) einen abgestürzten American Staffordshire Terrier gerettet. Eine Slowakin war mit dem Hund unterwegs, als dieser zu nahe an den Rand einer Forststraße lief und knapp 15 Meter über fast senkrecht abfallendes Gelände bis zu einem kleinen Absatz abstürzte. Der Polizist seilte sich zu dem 40 Kilo schweren Tier ab und brachte es unverletzt der Besitzerin zurück, so die Polizei. (Quelle: APA)