Aromatherapie: Ätherische Öle für Tiere

1 of 6

Aromatherapie bei Menschen ist bekannt, aber ätherische Öle bieten auch vielfältige Möglichkeiten, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Tiere wiederherzustellen und zu stärken.

Sie können ätherische Öle riechen, wenn Sie eine Orange schälen, Fichtennadeln zerreiben, nah an einem Busch Pfefferminze vorbeigehen oder an einer Rosenblüte schnuppern. Viele Pflanzen bilden ätherische Öle in Öldrüsen und lagern sie in Blüten, Blättern, Samen, Fruchtschalen, Wurzeln, Harzen, Rinden oder im Holz. Dort haben sie verschiedene Aufgaben, zum Beispiel Insekten zur Bestäubung anzulocken, Schädlinge und Pflanzenfresser fernzuhalten, die Pflanze vor Bakterien und Pilzen zu schützen, der Pflanze zu helfen, Wunden zu schließen oder zu verhindern, dass andere Pflanzen in unmittelbarer Nähe wachsen.