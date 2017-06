Auf Balkon ausgesperrter Hund führt zu Feuerwehreinsatz

Sprockhövel (WUFF/FW-EN) – Am Samstagvormittag befand sich ein Hund in der Straße „Im Osterkamp“ in ­einer Notlage. Das Tier war auf dem Balkon ausgesperrt. Dem Herrchen war nach kurzer Abwesenheit die Wohnungstür zugefallen. Bevor sich der besorgte Tierbesitzer an die Feuerwehr wandte, war der Hund bereits zwei Stunden der Sonne ausgesetzt. Die Einsatzkräfte konnten die Wohnungstür ohne größere Beschädigungen öffnen. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte beendet.