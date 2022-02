Ausdrucksverhalten beim Hund

1 of 9

Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen. (Henry Ford) – Meines Erachtens ist es unumgänglich, sich als Hundehalter mit dem Thema Ausdrucksverhalten zu beschäftigen, denn: Extrem viele Missverständnisse könnten vermieden werden, wären wir besser in der Lage, die Körpersprache und Signale unseres besten Freundes richtig zu deuten.

Als ich mich an den Artikel gesetzt habe, ist meine anfängliche Euphorie in gedämpfte Skepsis umgeschlagen. Ich bin »nur« eine Hundetrainerin, keine Ethologin, keine bekannte Größe der Hundewelt. Lassen Sie mich daher einen etwas anderen Artikel formulieren – vielleicht ist er sogar ab und an ein wenig leichter greifbar als detaillierte wissenschaftliche Erklärungen. Ganz sicher kratzt er sehr viel mehr an der Oberfläche – aber: Ich hoffe doch, dass Sie mir gern auf der Reise durch die im Training meistgesehenen Irrtümer in der Interpretation von Hundeverhalten folgen.