Auslandstierschutz: Ist gut gemeint immer gut für den Hund?

Ursula Aigner arbeitet als tierschutzqualifizierte Hundetrainerin für canis-sapiens.at. Durch ihre Tätigkeiten für die Tierschutzstiftung Vier Pfoten, die mehrjährige Arbeit in der Tierschutzabteilung des (damaligen) Gesundheitsministeriums sowie Schulungen in Tierheimen konnte sie ihr Herzensanliegen »Tierschutzhunde« zum Schwerpunkt machen. Die Zoologin und Gerichtssachverständige ist auch für den Verein tierschutzhund.info tätig, der rund um das Thema »Tierschutzhund« Aufklärungsarbeit leistet. So findet man auf der Homepage www.tierschutzhund.info umfangreiches Informationsmaterial, TrainerInnen-Empfehlungen sowie ein umfangreiches Seminarangebot. Hundetraining ist auch Menschentraining, daher ist Ursula Aigner ein gewaltfreier und respektvoller Umgang mit Mensch und Hund wichtig, um langfristig positive Veränderungen zu erreichen – und vor allem zum gegenseitigen Verständnis zwischen Mensch und Hund beizutragen.