Polizei bittet um Mithilfe: Hund in Zugtoilette ausgesetzt

Stuttgart (BPOL-S/WUFF) – Wie die Bundespolizei Stuttgart mitteilt, haben bislang Unbekannte am 7.12.2017 gegen 8:30 Uhr morgens einen Hund in einem Regionalexpress zwischen Pforzheim und Mühlacker ausgesetzt. Ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn fand den Labradormischling in der Zugtoilette und übergab den Hund nach Ankunft im Stuttgarter Hauptbahnhof an die alarmierten Beamten des Bundespolizeireviers Stuttgart. In der Zugtoilette wurde auch Hundefutter aufgefunden, sodass die Polizei davon ausgeht, dass das Tier absichtlich eingeschlossen wurde. Mitarbeiter des Tiernotdienstes Stuttgart holten den etwa acht bis neun Monate alten Mischling anschließend auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart ab und übergaben ihn dem Tierheim Stuttgart. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Halter des Hundes, da er weder eine Hundemarke trägt, noch gechipt ist. Er hat ein schwarzes Fell mit einem weißen Bruststreifen (s. Foto). Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, insbesondere zur Herkunft oder dem Halter des Tieres, werden gebeten, sich beim Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.