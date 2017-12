Autounfall: Fahrer und Hund verletzt

1 von 1

Plettenberg (FW-PL/WUFF) – Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem geparkten Wagen, in dem sich ein Hund befand, ist neben dem Unfallverursacher auch der Hund verletzt worden. Durch den Aufprall war der stehende PKW, ein Audi, fast 15 Meter weggeschleudert worden. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision völlig demoliert. Der Fahrer des Autos und der Hund, der sich in einer Transportbox im stehenden PKW befand, wurden verletzt und umgehend ins Krankenhaus bzw. zu einem Tierarzt gebracht. Die Besitzerin des stehenden PKWs hatte Glück im Unglück: Da sie wegen Umzugsvorbereitungen aus dem Auto ausgestiegen war und sich in einem benachbarten Wohnhaus befand, kam sie mit dem Schrecken davon.