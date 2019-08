Baltasar Kormakur und Mark Wahlberg verfilmen wahres Hunde-Abenteuer

Dritte Zusammenarbeit für den Regisseur und den Hollywoodstar

Hollywood (APA/dpa) – Nach den gemeinsamen Filmen „Contraband“ und „2 Guns“ will der isländische Regisseur Baltasar Kormakur (53) erneut mit Hollywoodstar Mark Wahlberg (48) drehen. Zusammen wollen sie die wahre Geschichte eines Straßenhundes verfilmen, der im ecuadorianischen Dschungel von einem Extremsportler aufgegriffen und nach Schweden gebracht wurde.

Wahlberg wird Mikael Lindnord spielen, der 2014 den Streuner „Arthur“ adoptierte, wie das US-Branchenblatt „Variety“ am Montag berichtete. Die bewegende Geschichte hielt Lindnord in dem Buch „Arthur: Der Hund, der den Dschungel durchquerte, um ein Zuhause zu finden“ fest. Während eines Extremsportrennens durch Ecuador trifft der Schwede auf den verwahrlosten Hund und füttert ihn. Der folgt dem Team über Hunderte Kilometer durch die Wildnis, am Ende nimmt er ihn als Familienhund nach Schweden mit. Lindnord ist als ausführender Produzent bei dem Projekt an Bord.

Der noch titellose Film soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres gedreht werden. Kormakur („Everest“) drehte im vorigen Jahr das Überlebensdrama „Die Farbe des Horizonts“, mit Shailene Woodley und Sam Claflin als Segler-Paar, das auf dem Pazifik von einem Hurrikan überrascht wird.