Beste Freunde – Hunde und ihre außergewöhnlichen Freunde

Beste Freunde – WUFF präsentiert ab der Ausgabe 1/2022: Hunde und ihre außergewöhnlichen Freundschaften zu anderen Tieren. In Ihrem Haushalt leben Hund und Katze und sie sind unzertrennliche Freunde? Ihr Hund hat eine besonders innige Beziehung zu einem Schaf, einer Ziege, einem Esel oder einem Pferd? Oder teilt er sein Körbchen sogar mit einem Hasen oder einem anderen Exoten?

Dann senden Sie uns doch eine E-Mail (Betreff: Beste Freunde) an [email protected] mit einer kurzen Beschreibung und Fotos (bitte in Druckqualität) Ihrer best friends. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

Foto © AdobeStock