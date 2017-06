Beste Freunde – So klappt’s mit der Mensch-Hund-Beziehung

1 von 6

Als Hundehalter hat man es nicht leicht. Da hegt und pflegt man seinen Schützling, umsorgt ihn, verwöhnt ihn und will nur sein Bestes und dann das: man führt den direkten Nachfahren des Höllenhundes Cerberos Gassi, wird beim Abrufen seines Hundes eiskalt im Regen stehen gelassen, wischt zum x-ten Mal das Malheur des eigentlich stubenreinen Hundes vom ­Parkettboden oder bekommt in seiner flehentlichen Bitte um ein „Sitz“ des Hundes bestenfalls die kalte Schulter zu sehen. Gestatten – unser bester Freund, der Hund!

Zähneknirschend versucht man, „drüber“ zu stehen, sich in Zen-gleicher Hinnahme und Akzeptanz zu üben und „den Erwachsenen“ zu mimen. Doch im Hinterkopf schwirrt hartnäckig die Frage: Warum macht mein Hund das nur? Warum tut er mir das an, wo ich doch alles für ihn tue? Auf der Suche nach Rat und Hilfe für eine Veränderung dieses Zustands oder für die Ausbildung des eigenen Hundes zum „Hund von Welt“ befragt man meist entweder das Internet oder die Bücherei seines Vertrauens. Hier findet sich eine Vielzahl an Leitfäden und Anleitungen zum Thema ­Hundetraining. Detaillierte bebilderte Anleitungen zeigen Schritt für Schritt, wie es geht (oder gehen könnte), dass der eigene Hund lernt zu folgen und die wichtigsten Kommandos auszuführen.