Biologisches Futter aus den Niederlanden – Yarrah

Innovative Hundenahrung aus den Niederlanden: Yarrah bietet biologisches Futter für Vierbeiner mit höchsten Ansprüchen

Seit über 25 Jahren entwickelt das niederländische Unternehmen Yarrah Nahrung für Hunde und Katzen. Neben Nass- und Trockenfutter umfasst das Sortiment auch Snacks und Leckerlies – alles biologisch, rein und unverfälscht. Yarrah wurde mit dem Ziel gegründet, den Markt für Tiernahrung um Produkte zu erweitern, die einen besonderen Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. „Bio war für uns noch nie ein Hype, sondern immer eine bewusste Entscheidung, den Weg für eine positive Veränderung zu ebnen“, sagt Bas van Tongeren, Geschäftsführer von Yarrah. Diesen Grundsätzen bleibt Yarrah stets treu: Seit 1992 verarbeitet der Produzent keine Masthühner oder Fleisch aus großen Mastbetrieben. Weiterhin sind die Produkte frei von chemischen Antioxidantien, künstlichen Duft-, Farb- und Geschmacksstoffen, raffiniertem Zucker und genetisch veränderten Inhaltsstoffen. Auch die Ernährung der verarbeiteten Hühner, Rinder und Puten spielt für den Hersteller dabei eine Rolle.

Die Zutaten für seine Produkte bezieht der Tiernahrungsproduzent mit Sitz in der Nähe von Apeldoorn, von Bauern und Viehhaltern, die in puncto Nachhaltigkeit und Tierschutz die gleichen Werte teilen wie Yarrah selbst. Ein Qualitätsmanager kontrolliert dazu alle Lieferanten persönlich. Diese Überprüfung geht über die Standards der niederländischen Ökolandbau-Organisation „Skal“ hinaus. Selbstverständlich verzichtet Yarrah auf Tierversuche und verlässt sich nach Forschung und Entwicklung vor allem auf die Meinung der Kunden und ihrer Vierbeiner. So trägt Yarrah verschiedene biologische Zertifikate sowie Gütesiegel für Tierschutz. Zusätzlich führt der Futterexperte mit seiner „Vega“-Serie vegane bzw. vegetarische Hundenahrung für Vierbeiner, die Allergien oder Unverträglichkeiten gegen Tierproteine entwickelt haben, und ist dafür von der „Vegetarian Society“ und der „Vegan Society & EVU“ zertifiziert.