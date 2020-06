Blauerhund: Neue Welten für Hundefreunde?

1 of 13

Familien- und Begleithunde haben in Sachen Erziehungs- und Beschäftigungsangebote auch schon ganz andere Zeiten erlebt. Ob dieser Zustand nun besser oder schlechter war, liegt dabei freilich immer im Auge des Betrachters oder besser gesagt des Hundehalters. Gehen doch auch in dieser Hinsicht in der Welt der Hundehalter die Meinungen weit auseinander. Was dem einen zu viel ist, ist dem anderen vielleicht immer noch zu wenig.

Fakt ist, dass es heute eine Vielzahl unterschiedlicher Philosophien in Sachen Erziehungsarbeit und Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Organisierte Angebote mit Wettbewerbscharakter oder aus reinem Spaß an der Freude wie Dogdancing, Rallye-Obedience, Agility oder in anderen Bereichen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie leben von gemeinsamen Aktionen, bei denen Menschen und Hunde zu festen Teams zusammenwachsen können. In Deutschland und Österreich gibt es zahlreiche Vereine, die eine vielfältige Auswahl anbieten.