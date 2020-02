Brauchen wir Spezialhunde?

1 of 8

Nach dem tragischen Unfall, bei dem ein Militär-Diensthundeführer von einem Zugriffshund getötet wurde (siehe Bericht in dieser Ausgabe), werden Rufe lauter, ob man Spezialhunde – also Hunde, die im Dienst des Menschen stehen – überhaupt braucht. WUFF sucht nach Antworten.

Glücklicherweise passieren so schwerwiegende Unfälle mit Diensthunden, wie der Fall mit dem getöteten Diensthundeführer, äußerst selten. Dennoch hat dieser Fall ein enormes mediales Echo ausgelöst. In den sozialen Medien ist man immer wieder über die Frage gestolpert, ob und wozu man solche Hunde überhaupt braucht. Ganz radikale Personen gehen sogar so weit, dass sie sagen, Hunde dürften überhaupt nicht im Dienst des Menschen eingesetzt werden, weil dies eine Ausnutzung der Tiere sei.