Buchtipps WUFF 1/20 – Erlesenes für Sie

1 of 3

Mit meinem Hund durch das Jahr

Von Kristina Ziemer-Falke u. Jörg Ziemer

»Mit meinem Hund durch das Jahr« ist der Kalender für Hundefreunde! Er begleitet Sie durch das Jahr 2020 und bietet Ihnen jeden Tag neuen Input zu über 20 verschiedenen Themen rund um den Hund. Im Stil eines Abreißkalenders aufgebaut, überrascht Sie der Kalender täglich mit einem neuen interessanten Text zu einem spezifischen Thema. Das könnte ein typisches Alltagsproblem eines jeden Hundehalters sein, ein Rasseporträt einer der unbekanntesten oder aber einer der beliebtesten Hunderassen sein, ein Erste Hilfe-Thema oder eine Hundesportart – die Themen sind vielfältig und breit aufgestellt, zudem wechseln sie sich stets ab, damit jeder Morgen abwechslungsreich starten kann! Die Autoren, Hundetrainer und Verhaltensberater Kristina Ziemer-Falke und Jörg Ziemer haben nahezu jedes Thema der Hundewelt aufgegriffen und in diesem Kalender untergebracht.

Verlag: Ludwig bei Heyne

ISBN: 978-3453238671

Preis: 14,99 € [D] / 14,99 € [A]

… und wenn es doch Liebe ist?

Neues zur Hund-Mensch-Beziehung

Von Clive Wynne

Was macht die fünfzehntausend Jahre währende Bindung vom Hund an den Menschen und umgekehrt so einzigartig? Die Nützlichkeit des Hundes für den Menschen, sagten die einen. Der Opportunismus des Hundes, der beim Menschen ein bequemes Auskommen fand, sagten die anderen. Eine evolutionär herausgebildete besondere Form der Intelligenz, die Hunden ein außergewöhnliches Verstehen des menschlichen Verhaltens ermöglicht, so die aktuell am häufigsten vertretene These. Das alles greift zu kurz und wird der einzigartigen Lovestory zwischen Hund und Mensch nicht gerecht, meint Psychologieprofessor Clive Wynne: Der Grund- und Eckstein der Hund-Mensch-Bindung ist so simpel wie erstaunlich: Liebe!

Verlag: Kynos

ISBN: 978-3-95464-205-2

Preis: 24,95 € [D] / 25,70 € [A]

Die José-Arce-Methode:

Liebe deinen Hund

Von José Arce

Wie kann man die Basis für eine glückliche Mensch-Hund-Beziehung schaffen, wie Probleme im Alltag lösen? José Arces erfolgreiche Methode des strukturierten Spaziergangs ist bestens geeignet, die Balance zwischen Mensch und Hund (wieder) herzustellen. Im Buch erklärt José Arce, wie einfach man eine gute Bindung zum Hund aufbauen kann. Beim strukturierten Spaziergang soll man Spaß haben und ihn als das verstehen, was er ist – die beste Zeit, die man mit dem Hund verbringt und in der er tolle Aufgaben bekommt. Einen Großteil des Spaziergangs bleibt der Hund konzentriert und ist Begleiter, die restliche Zeit kann er spielen, herumschnüffeln. Der Hund ist glücklich, weil er folgen und damit die Verantwortung abgeben darf. Er muss nicht ständig die Lage checken und kann Artgenossen entspannt begegnen.

Verlag: GU Tier Spezial

ISBN: 978-3-8338-7095-8

Preis: 18,99 € [D] / 19,60 € [A]

Pdf zu diesem Artikel: buchtipps_0120