Buchtipps WUFF 4/2022: Erlesenes für Sie

1 of 6

Der Mensch im Tier

Warum Tiere uns im Denken, Fühlen und Verhalten oft so ähnlich sind

Von Prof. Dr. Norbert Sachser

Säugetiere trauern und sie tricksen; sie sind einfühlsam, lernen und kommunizieren oft auf hohem Niveau. Sie freuen und sie ärgern sich – mit denselben Reaktionen von Körper und Gehirn wie bei uns Menschen. Tiere haben eine Persönlichkeit. Was unterscheidet uns eigentlich noch von ihnen? Und was können wir von ihnen lernen? Norbert Sachser, einer der weltweit führenden Tierverhaltensforscher, präsentiert darüber seine eigenen, bedeutenden Forschungen und insgesamt den letzten Stand des Wissens. Wir erfahren, wie Hunde Empathie zeigen, Mäuse Alzheimer entkommen, Meerschweinchen sozialen Stress vermeiden und zu welch bemerkenswerten Leistungen Menschenaffen, aber auch Raben fähig sind. Weltbild und Forschungslage in der Tierverhaltensforschung haben sich dramatisch verändert. Der berühmte Gegensatz nature or nurture, ererbt oder erworben, ist längst ein alter Hut. Wichtig ist heute die Erforschung des Zusammenspiels von Genen und Umwelt. Sachser spricht von einer »Revolution im Tierbild« – und ihren Folgen für unseren Umgang mit Wildtieren und Haustieren.

Verlag: Rowohlt

ISBN: 978-3-499-62944-0

Preis: € 9,99 (E-Book) – € 22,– (gebunden)

Geniale Hunde und ihre verblüffenden Fähigkeiten

Neues aus weltweiter Verhaltensforschung

Von Dr. Barbara Wardeck-Mohr

Dieses Buch begleitet den Leser in eine faszinierende Welt der Hunde mit Neuem aus der Verhaltensforschung – ergänzt mit Interviews international bekannter Fachleute. Gleichzeitig sollen Hundefreunde selbst dazu inspiriert werden herauszufinden, was alles in ihren Hunden steckt. Spannend sind u.a. die Berichte über die Leistungen der »Flying Dogs«, über unnachahmliche »Übersetzungsleistungen« von Blindenhunden, über den Orientierungssinn der »Moskauer Metro-Hunde« oder über »Mantrailer-Spürhunde in Ermittlungsverfahren«. Eine Lesereise für alle, die sich den neusten Stand der Forschung nicht entgehen lassen möchten.

Verlag: Müller Rüschlikon (erhältlich ab Ende Juli 2022)

ISBN: 978-3-27502-256-4

Preis: € 24,90

HUNDum fit

Die Vitalformel für Hunde

Von Karin Petra Freiling

Wir wissen, dass die Zeit mit dem geliebten Vierbeiner begrenzt ist – umso wichtiger ist es, dass wir das Beste aus ihr rausholen! Karin Petra Freiling gibt praxisnahe Tipps, um das Wohlbefinden von Hunden zu verbessern, Krankheiten und Verhaltensproblemen vorzubeugen sowie die Beziehungsqualität für Mensch und Hund zu erhöhen. Sie zeigt, wie auch bei Hunden Lebensstil und Gesundheit zusammenhängen und mit welchem Wissen Hunde gesund alt werden und dabei geistig fit bleiben können. Erfahren Sie, welche Rolle das Futter spielt und welche Nahrungsmittel sich positiv auf Hundekörper und -verhalten auswirken, welche Bewegung auch alten Hunden guttut und wie sich Stressfaktoren ausgleichen lassen. Lesen Sie, wie Sie alle Sinne des Hundes ansprechen können, um seine Entspannung zu verbessern und wie sowohl Hund als auch Mensch zu mehr Achtsamkeit im Miteinander finden können.

Verlag: Cadmos

ISBN: 9-783-8404-2065-8

Preis: € 15,99

Resilienz bei Hunden

Für einen gelassenen Umgang mit Konflikten und Stress

Von Vanessa Engelstädter

Der Alltag mit nervösen, hibbeligen Hunden ist für Tier und Mensch immer belastend, egal ob Persönlichkeit oder Rassemerkmale für die geringe Impulskontrolle verantwortlich sind. Die zertifizierte Expertin für Stress- und Resilienzmanagement Vanessa Engelstädter zeigt in ihrem Buch, wie Hunde lernen, sich selbst zu regulieren und ­gelassener mit Stress umzugehen. Nach der Erfassung der individuellen Probleme per Fragebogen werden geeignete Übungen ausgewählt und Schritt für Schritt erklärt, sodass das Training erfolgreich selbst durchgeführt werden kann. Die Autorin: Vanessa Engelstädter ist seit 13 Jahren hauptberuflich Hundetrainerin mit eigener Hundeschule »Hund im Alltag« in Wolfsburg. Sie ist zertifizierte Expertin für Stress- und Resilienzmanagement. Mit ihren Kunden macht sie Trainings und Coachings, gibt Workshops und hält Vorträge.

Verlag: Kosmos

ISBN: 978-3-44017-293-3

Preis: € 22,–

Ein Hund und 1000 Fragen – Basics für frischgebackene Hundehalter

Von Petra Krivy

Ist der vierbeinige Familienzuwachs erst einmal eingezogen, stapeln sich die Fragezeichen. Warum macht er dieses, warum lässt er jenes und wieso passiert jetzt das? Unser Hund soll uns immer verstehen, aber verstehen wir unseren Hund? Dieser Ratgeber richtet sich ausdrücklich an (noch!) unerfahrene Hundehalter, beleuchtet häufig vorkommende Situationen der ersten Tage und Wochen und widmet sich populären Fragen rund um den Mensch-Hund-Alltag. Er soll helfen, Verständnis zu wecken und den gemeinsamen Weg zum Dream-Team zu ebnen. Dabei wird das benötigte Hintergrundwissen komprimiert vermittelt. Kurz, knapp, humorvoll und präzise, das ist hier die vorrangige Devise!

Verlag: Müller Rüschlikon

ISBN: 978-3-275-02244-1

Preis: € 19,95

Waldbaden mit Hund

Von Yvonne Prekop

Gemeinsam in den Erlebnisraum Wald eintauchen – dazu lädt Yvonne Prekop mit ihrem Buch ein. Wir erfahren, wie das Mensch-Hund-Team in der Natur enger zusammenwachsen und das gegenseitige Vertrauen gestärkt werden kann. Waldbaden mit Hund als einzigartige Entdeckungsreise. Lebensfreude und gemeinsames Wohlbefinden werden gefördert und das Immunsystem gestärkt. Praxiserprobte, leicht umsetzbare Übungen machen Lust auf das Ausprobieren neuer Wege. Waldbaden ist eine Methode achtsamer Naturerfahrung mit hohem Gesundheitsfaktor. Es stammt ursprünglich aus Japan und Korea, wo es als »Shinrin Yoku« bezeichnet wird. Frei übersetzt – »In der Waldatmosphäre baden«.

Verlag: Oertel+Spörer

ISBN: 978-3-96555-089-6

Preis: € 14,95