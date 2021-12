CBD Öl für Hunde

Seit geraumer Zeit ist Cannabis mehr als nur der psychoaktive Inhaltsstoff THC, durch den die Pflanze ihre Bekanntheit erlangte. In den letzten Jahren wurde verstärkt zu den weiteren Inhaltsstoffen der Cannabispflanze geforscht. Der, abseits vom THC, wohl bekannteste Inhaltsstoff der Pflanze ist CBD oder Cannabidiol.

CBD erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit, da es ausgezeichnet bei Regel- und Menstruationsschmerzen der Frau eingesetzt werden kann, das ist aber noch längst nicht alles. CBD wirkt ebenso angstlösend und ist eine nebenwirkungsfreie Option bei chronischen Schmerzen.

Der beste Freund des Menschen ist der Hund. Er leidet oft an den gleichen Problemen wie wir Menschen. Chronische Erkrankungen, Angstzustände oder Schlafstörungen sind keine Seltenheit. Deshalb haben wir uns von Dog Finder und Dogeridoo zusammengesetzt und nach alternativen CBD Heilprodukten für unsere Fellnasen gesucht. Zwar gibt es heutzutage eine ganze Reihe an CBD Produkten jedoch sind diese meistens nur für Menschen konzipiert.

Ganz im Gegensatz dazu stehen die CBD Produkte von Fitono Dog. Die Macher der Seite sind wie wir absolute Hundefreunde und haben in enger Abstimmung mit Tierärzten, Ernährungsberatern für Hunde und Hundetrainern ein perfekt auf unsere vierbeinigen Freunde abgestimmtes CBD Präparat entwickelt.

Wie beim Menschen auch sind CBD Präparate für Hunde bei unterschiedlichsten Erkrankungsbildern einsetzbar. So können die CBD Präparate zur Reduzierung von arthrose- oder tumorbedingten Schmerzen angewandt werden. Auch gestresste oder appetitlose Hunde kann mithilfe der CBD Präparate Abhilfe geschafft werden.

Die Einnahme von CBD Präparaten ist frei von Nebenwirkungen und kann daher ohne Bedenken geschehen. Eine rauscherzeugende Wirkung ist aufgrund des sehr niedrigen Gehalts von THC ausgeschlossen. In wenigen Fällen kann Diarrhoe zu Anfang der Einnahme bei den Vierbeinern auftreten.

Kunden berichten von einer guten Verträglichkeit und einer deutlichen Verbesserung der Krankheitsbilder ihrer Hunde. Es könnte also gut sein, dass die Entwickler von Fitono Dog ein kleines Wundermittelchen für unsere kleinen Freunde erschaffen haben.

Und zum Schluss schaut Euch unbedingt auch das in der Schweiz hergestellte Pfotenbalsam an. Zwei Produkte sind in der Pipeline: Ein Hunde-Tee (was auch immer das sein soll) und ein rein natürliches Zeckenspray.