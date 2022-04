Chancen aus der Krise: Online ist in – auch in der Hundeausbildung

1 of 2

Kein Thema hält die Welt so in Atem wie eine Krise, ob Pandemie oder Ähnliches. So war und ist es auch in Zeiten von Corona. Diskussionen, gerade um wirtschaftliche Folgen und vieles mehr, beschäftigen uns sehr. Auch Hundetrainer und Hundeschulen hatten und haben mit dieser Situation zu kämpfen. Um das Überleben zu sichern und vielleicht sogar gestärkt aus einer Krise hervorzugehen, war bzw. ist Kreativität gefragt.

Eine Krise bringt immer viele Probleme, Sorgen und Kummer mit sich. Es ergeben sich mitunter aber auch neue Wege und Chancen. Zu Beginn der Pandemie war noch vieles unklar, verwirrend und unübersichtlich. Hinzu kamen die vielen unterschiedlichen Bestimmungen und Verordnungen der einzelnen Bundesländer. Doch aus dieser Krise konnten sich neue Ideen und Möglichkeiten entwickeln, die sich mittlerweile großflächig etabliert haben.