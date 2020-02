Coronavirus: Keine Ansteckungsgefahr durch unsere Haustiere

Derzeit wird viel über das Coronavirus berichtet, auch im Zusammenhang mit Hunden und Katzen: Über 90 % der Tiere hierzulande sollen befallen sein. Muss der Tierhalter nun Angst haben, sich bei seinem Tier anzustecken?

„Überhaupt nicht!“, beruhigt Dr. Tina Hölscher, Tierärztin von aktion tier e.V., besorgte Tierbesitzer in Deutschland. Dieses spezielle Coronavirus hierzulande, das im Übrigen schon seit Jahren in unseren Tierbeständen grassiert, ist wirtsspezifisch und damit nicht auf den Menschen übertragbar. Es besteht also keinerlei Gefahr, sich bei seinem Tier anzustecken. Außerdem handelt es sich um eine ganz andere Virusvariante als die, die derzeit in China Angst und Schrecken verbreitet.