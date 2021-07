Das richtige Futter für Hunde-Gourmets

Besonders kleine Hunde können sehr anspruchsvoll bei der Wahl des Futters sein. Die Hundefuttermarke animonda Vom Feinsten setzt genau hier an steht für ausgewogene, leckere und gesunde Ernährung auf höchstem Niveau für Hunde in jedem Alter.

Kleine Vierbeiner lassen sich in Sachen Qualität nicht täuschen und bevorzugen zudem Abwechslung im Napf. Der einzigartige Genuss des Nassfutters wird durch die besondere Auswahl und Qualität der fleischlichen Rohstoffe garantiert.

Für die Liebsten nur Vom Feinsten

Ab Sommer dieses Jahres dürfen sich die kleinen Vierbeiner auf viele neue Vom Feinsten Leckerbissen freuen. Das Nassfuttersortiment wird dabei sogar um eine weitere Produktlinie erweitert.

Vom Feinsten Stückchen in Sauce: Die zarten Stückchen mit einer leckeren Feinschmecker-Sauce garantieren dem anspruchsvollen Vierbeiner einen einzigartigen Genuss. Die feinen Gourmet-Ragouts sind in vier neuen Sorten verfügbar und versorgen ausgewachsene Hunde mit allen lebenswichtigen Nährstoffen. Die leckeren Saucen-Produkte gibt es in den Sorten:

Mit Huhn + Lachs

Mit Huhn + Kaninchen

Mit Pute + Ente

Mit Rind + Lamm

Vom Feinsten Schlemmerkern: Das Schlemmerkern-Sortiment wird um vier neue Varietäten erweitert. Die leckeren Kerne mit Hähnchenfilet, Schinkenwürfeln Joghurt oder Leber sehen nicht nur appetitlich aus, sondern schmecken den anspruchsvollen Hunde-Gourmets. Die Produkte sind für ausgewachsene Hunde von 1 – 6 Jahren geeignet.

Die neuen Vom Feinsten Produkte enthalten ausgewählte fleischliche Zutaten und kommen ohne Getreide, Soja, Zucker und Farb- und Konservierungsstoffe aus. Die Produkte sind in der 150g Schale erhältlich.

www.animonda.de