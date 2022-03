Dementer 83-Jähriger vermisst: Polizeihund stöberte ihn auf

Großartiges haben Polizisten in der Nacht auf 16. März 2022 im Bezirk Floridsdorf (Wien) geleistet, nachdem eine 81-jährige Frau den Polizeinotruf über das Verschwinden ihres dementen 83-jährigen Ehemannes verständigt hatte. Ihr Mann habe vor dem Schlafengehen noch das Badezimmer aufgesucht, sei jedoch nicht mehr ins Schlafzimmer zurückgekehrt und auch sonst nirgends in der Wohnung aufzufinden gewesen.

Sofort wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Neben Polizisten der Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße, weiteren Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf waren auch ein Polizeihubschrauber und Polizisten der Polizeidiensthundeeinheit mit mehreren Hunden an der Suche beteiligt. Dem Polizeidiensthund Lord ist es nach etwa zweistündiger Suche gelungen, die Fährte des 83-Jährigen aufzunehmen. Seinen Diensthundeführer führte er in dem weitläufigen Wohnkomplex zu einem Spielplatz, wo der Vermisste mit Schürfwunden und stark unterkühlt auf einer Schaukel sitzend gefunden werden konnte. Er war nicht mehr in der Lage selbst aufzustehen. Die Berufsrettung Wien übernahm die Versorgung des Mannes und brachte ihn anschließend in ein Spital. (Quelle: OTS-APA/Landespolizeidirektion Wien)