Der Hovawart: Alter Name – Neue Rasse

So spärlich die Informationen über manch andere Hunderassen sind, so reichhaltig sind sie beim ­Hovawart. Dank Kurt Friedrich ­König und ­dessen Vater Bertram König ­können wir eindeutig ­nachvollziehen, aus ­welchen Rassen der Hovawart ­wieder auferstanden ist. Und hier kann man ­diesmal wirklich von ­einem Aufbau aus unterschiedlichen ­Rassen ­sprechen, da in den 1920er Jahren die einzelnen Rassen, aus ­denen der Hovawart ­herausgezüchtet ­wurde, standardmäßig erfasst und rein ­gezüchtet ­wurden. Der Name ­dieser Rasse ist uralt, Wachhunde gab es schon immer, es fehlte damals ­eigentlich nur an einer einheitlichen Optik des bis ins 20. Jahrhundert ­einfachen „Bauernhof-Mischlings“.

Der Schwabenspiegel – Erste schriftliche Erwähnung des ­Hovawarts: „… ein hunt heizet eine hovewart …“, so steht es geschrie­ben im Schwabenspiegel, einem der ­ältesten deutschen Rechtsbücher, verfasst von einem unbekannten Franziskaner Mönch um das Jahr 1275 in Augsburg. Dieses Buch geht zurück auf den Sachsenspiegel, das älteste bekannte Werk über Stadt- und Landrecht, welches in den Jahren von 1220 bis 1235 vom Ritter Eike von Repkow niedergeschrieben wurde. Es ging die Sage um, dass der Ritter Eike bei einem Überfall auf die elterliche Festung als Säugling von einem verwundeten Hovawart gerettet und auf die Burg ­befreundeter Edelleute gebracht worden sei. Im Gegensatz zum Schwabenspiegel wird der ­Hovawart im älteren Sachsenspiegel aber nicht namentlich erwähnt, woraus zu schließen ist, dass es sich wirklich um eine Sage handeln dürfte, die nicht zu beweisen ist. Es könnte jeder „Bauernhund“ gewesen sein, der den Ritter Eike gerettet hat. Wobei man davon ausgehen kann, dass die damaligen ­Bauern- und Hofhunde unter dem Namen „Hovewarte“ nicht nur in Süddeutschland, sondern auch im Norden bekannt waren, taucht diese Bezeichnung der Hof-Hunde in der mittelalterlichen Literatur doch immer wieder auf.