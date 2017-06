Der Hund im Recht – Im Hundedschungel der Gesetze, Teil 1

1 von 6

Treffen sich zwei Hunde, kommt es schon mal zur Rangelei. Selbst beim Spielen kann der geliebte Vierbeiner oder auch eine Person verletzt werden. Wer zahlt dann was und warum? Ein Blick ins Dickicht des juristischen Dschungels.

Kaum erblickte der dreibeinige Bordercollie-Labrador-Mix Gitane seinen Erzfeind, einen gleichaltrigen Labrador, da war es auch schon zu spät. In Sekundenschnelle gingen die Rüden aufeinander los, angeleint war keiner. Schon als Welpen konnten die beiden Hunde sich nicht riechen. Was mit einem kleinen Biss im Welpenalter anfing, spielte sich über die Jahre hinweg und durch kleinere Zusammenstöße zu handfester Feindschaft hoch. Eine Situation, die Haltern von Rüden meist nicht unbekannt ist. Diesmal jedoch endete der gemütliche Spaziergang in der Abenddämmerung vor Gericht. Als es an dem Abend zwischen den damals 9 Jahre alten Hunden letztlich richtig krachte, ging der Halter des Labradors dazwischen. Ein großer Fehler. Denn prompt wurde er ins Knie gebissen. Die Polizei wurde gerufen, es folgten Anwalt, Gutachten und letztlich ein Gerichtstermin.