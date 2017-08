Der Hund im Recht, Teil 2

1 von 6

Was ist erlaubt, was nicht?

Manchmal schlagen ­unsere Vierbeiner über die Stränge, ein nörgeliger Nachbar macht das Leben zur Hölle oder aber man trifft auf ein Tier in Not. Es gibt viele Situationen, in denen es unerwartet zu „Problemen“ rund um den Hund kommen kann. Gut also zu wissen, was Hund und Halter dürfen und was nicht.

Klingelt es an der Haustüre, erfüllen die meisten unserer Hunde ihren Job: Sie bellen. Hunde mit Katzenphobie werden gerne auch mal laut, wenn sie Nachbars Samt­pfote durchs Gebüsch schleichen sehen. Andere wiederum kläffen Lastwagen an, können Motorradgeräusche nicht leiden oder sind einfach Plaudertaschen, die aus reiner Begeisterung schon in verbale Kommunikation verfallen. Für Ruhe liebende Nachbarn allerdings kann dies schnell zum Störfaktor werden.

Wenn Bellen Geld kostet!

Insbesondere wenn der Hund zu unangebrachten Zeiten bellt, kann das teuer werden. Denn dies kann eventuell als Ordnungswidrigkeit gelten oder gar zu Schadenszahlungen führen. So stellte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in seinem Urteil klar, dass, wenn ein Hund übermäßig laut und lang anhaltend bellt oder gerade zur Mittags- oder Nachtzeit die Nachbarschaft erheblich stört, der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllt sei. In einem solchen Fall kann der Hund, ist er oft im Garten, zum Beispiel täglich zu bestimmten ­Zeiten zu „Hausarrest“ verdonnert werden oder das Gericht erteilt die Auflage zur Betreuung durch eine befähigte Person.