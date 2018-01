Der Wolfhund

1 von 5

Wölfe dringen immer weiter in unseren zivilisierten Lebensraum ein. Da ist der Schritt, sich einen Wolfhund als Haustier zu halten nicht mehr groß. Doch der Wolf ist und bleibt ein Wildtier. Alles über die Haltung von Wolfhunden lesen Sie in diesem Artikel.

Fakten kompakt

• Wolfhunde sind Wolf-Hund-Misch­linge mit unterschiedlich hohem genetischen Wolfsanteil.

• Ihre Haltung ist aufwändig, kompliziert und anspruchsvoll, da die Tiere scheu sind und einen starken Flucht­instinkt aufweisen.

• Es stellt sich die Frage, ob in Privat­hand eine artgerechte Haltung überhaupt möglich ist (Ausnahmen bestätigen die Regel).

Den Hund im Wolfspelz gibt es nicht. ­Mischlinge aus Wölfen und Hunden und deren ­Nachkommen sind im Allgemeinen schwer bis kaum in einer menschlichen Umgebung zu halten. Meist geht die „Wildtierromantik“ ins Auge, Ausnahmen sind selten.

Der Wunsch nach freier Natur, nach Wildheit und nach etwas Besonderem scheint bei vielen Menschen immer stärker zu werden. Wir würden nicht in einer Konsumgesellschaft leben, wenn sich nicht ­irgendwer auch diese Sehnsucht zunutze machen würde. Wo Nachfrage besteht, da entsteht Angebot. Dem Einen reichen der SUV und die groben ­Wildlederstiefel, der Andere bucht gleich die Wildwassertour oder das Hundeschlittentrecking durch Kanada. Manche gehören zu denjenigen, die sich den Traum vom Wolf im Wohnzimmer erfüllt haben. Natürlich keinen echten, keinen „reinrassigen“ Wolf. Es gibt aber Hunde, die so aussehen wie Wölfe – sogenannte Wolfhunde. Obwohl diese Tiere Mischlinge aus Wolf und Hund sind, handelt es sich dabei kaum um Direktkreuzungen (Hybriden). Die meisten der heutigen Wolfhunde haben Elterntiere, die ebenfalls Wolfhunde sind. Der reine Wolf liegt Genera­tionen zurück. Für Laien ist es schwierig, einen Wolfhund von einem echten Wolf zu unterscheiden, denn ihr wölfisches Erbe macht sich sowohl in ­ihrem Verhalten als auch in ihrer Optik bemerkbar.