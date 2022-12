Deutschlands Hundehalter haben das beste Hundefutter 2022 gewählt

Jedes Jahr um diese Zeit wird das Ergebnis der Wahl von Deutschlands bestem Hundefutter veröffentlicht. Ein Jahr lang konnten Hundehalter aus Deutschland auf dem Portal CheckForPet ihre Erfahrungen mit verschiedenen Hundefuttern teilen. So erhielten alle bekannten Marken Tausende unabhängiger und transparenter Bewertungen. Die beste Zusammensetzung haben nach Meinung der Hundehalter die Trockennahrungen der Marke PLATINUM. Diese Marke verzeichnet auch die höchste Gesamtzufriedenheit der Hundehalter. Damit haben Deutschlands Hundehalter die Marke PLATINUM zum besten Trockenfutter 2022 gewählt. Nicht nur der Abstand zum zweiten Platz ist groß. PLATINUM wurde auch schon zum vierten Mal in Folge von Deutschlands Hundehaltern zum besten Trockenfutter gekürt.

Was macht PLATINUM so viel besser?

PLATINUM verwendet weiterhin als einziger Anbieter das Zubereitungsverfahren Fleischsaftgarung. Dieses stammt aus der gehobenen Restaurantküche und wird dort von den Köchen verwendet, um Fleisch durch den Fleischsaft schmackhafter und gesünder zuzubereiten. Bei der Fleischsaftgarung wird das Fleisch nur im eigenen nährstoffreichen Fleischsaft über eine längere Zeit in einem Vakuum gegart bei niedriger Temperatur. Das ähnelt dem Sous-vide-Garen, jedoch wird das Fleisch zuvor nicht in Folie vakuumiert, sondern es kommt ein eigens entwickelter Garer zum Einsatz. Während der langen Fleischsaftgarung vermindert sich langsam die Feuchtigkeit des Fleischsaftes. Dieser Vorgang ist vielen Hobbyköchen als Reduzieren bekannt. Durch das langsame Reduzieren der Feuchtigkeit gewinnt das Fleisch stärker an Geschmack. Die so begehrte Trockennahrung von PLATINUM entsteht, wenn kaum noch Feuchtigkeit vorhanden ist. Der verbliebene Fleischsaft macht die Trockennahrung besonders schmackhaft und kaubar-weich. Die niedrige Gartemperatur bewahrt zudem Vitamine und Nährstoffe. Mit Fleischsaftgarung lässt sich somit sehr viel schmackhaftere und gesündere Trockennahrung zubereiten.

Kein Fleischmehl – denn nur echtes Fleisch lässt sich im eigenen Saft garen

Für die Fleischsaftgarung ist echtes Fleisch notwendig, denn es verfügt über den Fleischsaft, in dem es gart. Der Fleischsaft ist eine nährstoffreiche Flüssigkeit, die Protein, Kreatin und Eisen enthält. Demgegenüber ist Fleischmehl kein echtes Fleisch, sondern Mehl, das nach mehrfacher Erhitzung unter hohem Druck aus Abfallprodukten der Fleischindustrie entstanden ist. Die mehrfache Erhitzung ist gesetzlich vorgeschrieben, um krank machende Keime abzutöten. Im Vergleich zu frischem Fleisch besitzt Fleischmehl weniger Nährstoffe, einen höheren Aschegehalt und eine geringere Proteinverdaulichkeit. Fleischmehl ist daher bereits viel minderwertiger als echtes Fleisch, bevor es für die Herstellung von gewöhnlichem Trockenfutter verwendet wird. Über 90 Prozent aller Trockenfutter, die Fleisch als Zutat bewerben, verwenden auch Fleischmehl. Das wissen jedoch die meisten Hundehalter nicht, denn viele Firmen schreiben in ihre Zutatenlisten anstelle von „Fleischmehl“ die Worte „Trockenfleisch, gemahlen“ oder „getrocknetes Fleisch“. Das ist in den meisten Fällen ein und dasselbe. Kein Hundehalter würde seinen besten Freund mit Fleischmehl statt mit echtem Fleisch ernähren wollen.

Ehrlich und sicher

Dem Europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (RASFF) wurden 2020 und 2021 insgesamt 55 Fälle von verunreinigtem Hundefutter verschiedener Marken gemeldet. Davon wurde über die Hälfte als gesundheitsgefährdend eingestuft. PLATINUM ist bisher der einzige Anbieter von Hundenahrung, der den renommierten unabhängigen Prüfdienst TÜV damit beauftragt hat, regelmäßig zu testen, ob seine Hundenahrung frei von möglichen Verunreinigungen ist. Während andere noch darüber reden, wie wichtig ihnen die Hundegesundheit sei, hat PLATINUM längst gehandelt. Denn Vorsorge ist besser als ein Hundefutter-Rückruf. Und auch beim Thema Transparenz ist PLATINUM Vorreiter. Es lässt den TÜV regelmäßig am Zubereitungsort prüfen, ob für die Zubereitung der fleischsaftgegarten Hundenahrung tatsächlich die deklarierte Menge an frischem Fleisch verwendet wird. Die regelmäßige Prüfung durch den TÜV gibt den Hundehaltern Sicherheit und zeigt, dass PLATINUM auf echte Qualität statt auf fragwürdige Werbeversprechen setzt.

Quillt nicht auf

Trockennahrung aus Fleischsaftgarung quillt nicht im Hundebauch auf und verringert damit das Risiko einer Magendrehung. Da die Fleischsaftgarung nur mit frischem Fleisch funktioniert, besteht die Trockennahrung von PLATINUM fast nur aus Fleisch und das verhält sich im Hundemagen auch so. Es wird schnell verdaut und fast vollständig verwertet. Daher ist die ausgeschiedene Kotmenge gering. Das für Hunde so qualitative Protein des Fleischs unterstützt den Muskelaufbau, und in Verbindung mit der schnellen und hohen Verdaulichkeit bewirkt PLATINUM Trockennahrung, dass sich der Hund dauerhaft leicht und kraftvoll fühlt.

Viele gewöhnliche Trockenfutter werben mit dem Wolf, doch auf dem natürlichen Speiseplan eines Wolfs steht nichts, was in seinem Bauch aufquillt. Folglich gehören alle Trockenfutter, die im Hundebauch aufquellen, nicht zu einer ursprünglichen natürlichen Ernährung von Hunden.

