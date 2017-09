„Dominanter Terrier“ – Traum oder Alptraum

1 von 6

Woran erkennt man einen dominanten Hund eigentlich? Wie verhält sich ein dominanter Hund überhaupt? Ist ein dominanter Hund wirklich problematisch? Noch immer wird Dominanz bei Hunden mit negativen, menschlichen Vorstellungen belegt und bewertet. Dominante Hunde laufen schließlich nonstop knurrend, bellend, raufend, beharrlich auf Krawall gebürstet und ihren Halter unterdrückend durchs Leben. Doch ist das wirklich so? Kann ein dominanter Hund nicht auch ein großer Harmoniefaktor sein?

Dominanz erkennen

Als allgemeine biologische Definition von Dominanz gilt: „Ein Individuum nimmt eine höhere Stellung ein und setzt seine Bedürfnisse gegenüber anderen mit Einschränkungen durch …“. Diese Definition gilt für alle in Sozialverbänden lebende Säugetiere und für den Menschen. Wie laufen diese Einschränkungen ab? Setzt ein dominantes Individuum seine Bedürfnisse wirklich mit Gewalt durch und geht damit ein Verletzungsrisiko ein? In der Psychologie spricht man von Dominanz, wenn ein Individuum das Verhalten anderer kontrollieren und/oder beherrschen möchte. Herrscht das Alpha-Paar in einem Wolfsrudel mit Gewalt? Oder setzen diese Tiere bei der Kontrolle des Rudels doch eher „Köpfchen“ ein?