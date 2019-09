„Du und das Tier 2019“- Messegelände Tulln

Am 28./29. September 2019 findet am Messegelände in Tulln wieder die traditionelle Internationale Rassehundeschau in Verbindung mit der Messe „Du und das Tier“ statt

(Biedermannsdorf/OTS) – Es werden daher nicht nur Hunde sondern auch die verschiedensten Kleintiere, Vögel, Ponys und Rassekatzen zu sehen sein. Ein internationales Richterkollegium aus zahlreichen Nationen ist gefordert, aus über 250 Rassen täglich die vitalsten und schönsten Hunde auszuwählen.

Dem interessierten Besucher bietet sich ein attraktives und abwechslungsreiches Programm rund um den Rassehund:

– über 4.000 Hunde aus einem bunten Spektrum von über 250 Rassen

– Viel Show, Action und Spaß bei den Vorführungen im Ehrenring

– DogDancing – mit Birgit Gargober

– Vorführung der Rettungshunde

– Trickdog mit Inez Dengscherz

– Dogdiving – Erleben Sie den ultimativen Wasser- Weitsprung Wettbewerb für Hunde!

– Samstagnachmittag Vorführungen Militärdiensthundezentrums Kaisersteinbruch

– Information und fachkundige Beratung in allen Hundefragen beim INFO-Center des Österreichischen Kynologenverbandes und den INFO-Ständen der diversen Rasseklubs

– Ein breites Angebot an Hundeaccessoires und Tiernahrung lädt zum Einkaufen ein.

– Spektakuläres Rahmenprogramm für Kinder: Hüpfburg, Kinderschminken, Kindergewinnspiel

– Kletterturm der Naturfreunde NÖ

– Rundfahrten am Gelände mit den Zughunden, Ponyreiten

– Jagdstammtisch

– Kleintierschau Halle 2

– Katzenschau Halle 8

– Täglicher Höhepunkt: Samstag- und Sonntagnachmittag die Wahl des schönsten Hundes der Ausstellung BEST IN SHOW aus den Gruppensiegern der 10 FCI-Gruppen

Genießen Sie die „Du und das Tier“ – der Österreichische Kynologenverband freut sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten: 9 – 17 Uhr (Richten der Hunde zwischen 10 und 14 Uhr)

10:00 Uhr Beginn des Richtens in allen Ringen

ab 13:00 Uhr Programm im Ehrenring Halle 3

ab 14:30 Uhr Wahl der schönsten Hunde der Ausstellung

Die Eintrittspreise sind sehr familienfreundlich

Tageskarte € 9,–

erm. Tageskarte € 5,– (Schüler, Pensionisten, Behinderte mit Ausweis)

Kinderkarte € 2,– (für Kinder ab 6 Jahren, bis 6 Jahre kostenfreier Eintritt!!)

Familienkarte € 15,– (2 Erwachsene und Kind)

Besucherhunde haben freien Eintritt, benötigen aber einen Impfpass mit gültiger Tollwutimpfung.

Gemäß § 14 (2) der Tierschutz-Veranstaltungsverordnung dürfen ausschließlich Tiere in die Veranstaltungsstätte eingebracht werden, die gegen Tollwut schutzgeimpft sind. Diese Schutzimpfung darf nicht weniger als 30 Tage vor dem Einbringen erfolgt sein, und muss entsprechend den Herstellerangaben des Impfstoffes gültig sein. Dies gilt für Ausstellungstiere ebenso wie für Besucherhunde.

Hinweis:

Wir dürfen darauf hinweisen, dass die unten angegebenen Rassen gemäß dem NÖ Hundehaltegesetz nur mit Beißkorb und Leine auf das Messegelände dürfen!

Bullterrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bullterrier

Dogo Argentino

Pit-Bull

Rottweiler

Tosa Inu

Österreichischer Kynologenverband – (ÖKV)

0043(0)2236/710 667

[email protected]

www.oekv.at