Ehefrau kennt ihren Mann, nicht aber den Hund …

Koblenz (WUFF/POL-PPKO) – Der Polizei wurde am 7. Mai ein scheinbar hilfloser Mann mit einem Hund gemeldet. Der Hund laufe ständig auf die Straße, der Mann solle angeblich alkoholisiert sein. Beamte der Polizei Koblenz konnten den Mann antreffen, ein Alkotest ergab knapp 3 Promille. Nach einigen Anläufen konnte herausgefunden werden, wo der 49-jährige Mann wohnt, er wurde schließlich zusammen mit dem Hund nach Hause begleitet. Dort nahm die Ehefrau zwar ihren Mann in Empfang, nicht aber den mitgeführten Hund. Sie kenne das Tier nicht und wolle es auch nicht aufnehmen. Kurz bevor der Hund vorläufig im Tierheim untergebracht werden sollte, meldete sich eine Hundehalterin, die ihren Vierbeiner vermisst melden wollte. Das Tier konnte ihr sofort übergeben werden. Wie allerdings der Mann an den Hund gelangt war, konnte bislang nicht geklärt werden.