Eine zweite Chance für Chichina

Resozialisierung und Rudel-Integration

Chichina ist eine Cão Fila de São Miguel-Hündin und stammt aus dem Tierschutz. Sie sollte in eine Familie mit mehreren Hunden und Kleintieren adoptiert werden. Das Problem war nur, dass sie mit Hunden eher unverträglich war und gegenüber Kleintieren Jagdverhalten zeigte. Der folgende Artikel beschreibt, wie Chichina erfolgreich re­sozialisiert und in das neue Rudel integriert werden konnte.

Normalerweise halte ich als Hundetrainerin nicht viel von „Fremdausbildung“ und bin auch gegenüber dem Import von Tierschutzhunden aus dem weit entfernten Ausland skeptisch. Nicht, weil ich kein Herz habe, sondern weil ich mir oft überlege, wie vielen Tieren mit den­selben Ressourcen geholfen werden könnte, wenn die Reisekosten ander­weitig für die Tiere genutzt werden können, die sich nicht so weit weg aber trotzdem auch in Not befinden.