Erfolgreiche Suche nach dementer Frau mit Hund

Landkreis Harburg (WUFF/POL-WL) – Eine 79 Jahre alte demente Dame aus Maschen, die vermisst wurde, konnte 24 Stunden später zusammen mit ihrem Hund wieder aufgefunden werden. Laut Nachbarn war die Frau mit ihrem Hund im umliegenden Waldgebiet spazieren und abends zuhause nicht mehr aufgetaucht. Eine groß angelegte Absuche der Polizei mittels Suchhunden, Rettungspferden sowie dem Einsatz eines Hubschraubers führte jedoch nicht zum Auffinden der Dame. Auch die Unterstützung der besorgten Nachbarn hatte zunächst keinen Erfolg. Erst am Abend des nächsten Tages konnte die Frau von einer Nachbarin, die im Wald weitergesucht hatte, gefunden werden. Die alte Dame lag unterkühlt am Boden, neben ihr befand sich ihr Hund, der ihr nicht von der Seite wich. Herbeige­rufene Rettungskräfte trugen die Frau zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus, um den Hund kümmerte sich in der Zwischenzeit die Nachbarin.