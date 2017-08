Erpressungsversuch mit Hund

Arnsberg (WUFF/ POL-HSK) – Ein bislang unbekannter Täter nahm einer 63-jährigen Frau ihren Hund weg und wollte damit Geld erpressen. Die Frau ging gegen 22 Uhr mit ihrem Hund auf dem Radweg spazieren, als sie an einer Bank vorbeikam, auf der 5 biertrinkende ­Männer saßen. Als die Frau an den Männern vorbeigehen wollte, nahm einer von ihnen den Hund auf den Arm und hielt ihn fest. In englischer Sprache forderte er die Frau auf, ihm Geld zu geben, sonst würde sie ihren Hund nicht mehr lebend zurückbekommen. Da begann die Frau zu schreien, woraufhin der Mann den Hund wieder auf den Boden setzte. Die Frau sowie der Hund blieben unverletzt und konnten danach unbehelligt nach Hause gehen. Erst am nächsten Tag informierte die Hundehalterin die Polizei.