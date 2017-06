Erste Hilfe à la Mac Gyver

1 von 8

Tipps für unterwegs

In der Regel gehen Hundehalter mehrmals täglich mit ihren Vierbeinern raus oder unternehmen längere ­Wandertouren durch Wälder und die Natur. Aber was mache ich in ­solchen Situationen, wenn sich mein Hund plötzlich verletzt, ­Kreislaufbeschwerden hat, nicht mehr laufen kann, einen Hitzeschock erleidet, von anderen ­Tieren gebissen wird oder plötzlich eine stark blutende Wunde hat und kein Tierarzt in der Nähe ist beziehungsweise kein steriles Erste-Hilfe-Set zur Verfügung steht?

Welche Hilfsmittel aus der Natur und von meiner Kleidung/Privatbesitz, die ich bei mir habe, kann ich zur Erstversorgung verwenden und wie? Und warum ist es gut, dass Hundehalter beispielsweise immer ein Kondom bei sich tragen sollten? Antworten darauf geben die staatlich ausgebildete Physiotherapeutin und Krankengymnastin für Hunde Patricia Zocholl von der „DOGREHA Dresden“ und der Hundelehrer Torsten Kurz aus Obergurig bei Bautzen, die in Koopera­tionsprojekten Outdoor-Kurse zur Ersten Hilfe leiten.