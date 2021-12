Erstes Spürhundeteam für Wölfe zertifiziert

Am 3. Dezember 2021 wurde in Salzburg zum ersten Mal ein Spürhundeteam für die Suche nach Hinterlassungen von Wölfen zertifiziert. Carolin Scheiter und ihre Hündin Pepper haben die anspruchsvolle Prüfung nach der einmaligen Prüfungsordnung der NATURSCHUTZHUNDE erfolgreich bestanden und werden unter anderem im länderübergreifenden EU-Projekt LIFEstockProtect zum Einsatz kommen. Wölfe breiten sich in Europa und auch Österreich wieder zunehmend aus. Der Verein der NATURSCHUTZHUNDE in Österreich bildet aktuell noch zahlreiche weitere Spürhhundeteams für den Herdenschutz in Österreich, Deutschland und Italien aus. (Quelle: www.naturschutzhunde.at)

