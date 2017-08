Feuerwehr rettete drei Tiere bei Wohnungsbrand in St. Pölten

Zwei Katzen und einen Hund in Sicherheit gebracht

St. Pölten (APA) – Die Feuerwehr hat am Dienstag bei einem Wohnungsbrand in St. Pölten zwei Katzen und einen Hund in Sicherheit gebracht. Die Einsatzkräfte mussten die verschlossene Tür im ersten Stock eines Hauses im Stadtteil Harland aufbrechen, um ins Innere zu gelangen. Die Flammen wurden unter Atemschutz gelöscht, die geretteten Vierbeiner wurden zum Tierarzt gebracht, teilte die Stadtfeuerwehr mit.

Der Brand war am frühen Nachmittag aus vorerst unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen. Die Wohnung war völlig verraucht, das Gebäude wurde nach den Löscharbeiten belüftet. Im Einsatz standen neben der Stadtfeuerwehr auch die FF St. Pölten-Stattersdorf und St. Pölten-Spratzern.