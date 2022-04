Fit in den Frühling: Winter adieu – Frühling willkommen!

1 of 6

Die Temperaturen steigen und unser Pensum an Sonnenstunden nimmt zu. Der Frühling mit all seinen schönen Facetten lädt Hund und Mensch dazu ein, die gemeinsame Zeit in der Natur ausgiebig zu genießen. Schluss mit dicker Jacke, Mütze und Handschuhe – die können Zuhause bleiben. Ebenso wie wir, freuen sich auch unsere Vierbeiner darauf, mehr Zeit im Freien verbringen zu können – ganz egal ob bei ausgedehnten Spaziergängen, sportlich oder bei kreativen Suchspielen usw. Wichtig ist die gemeinsame Zeit – zu zweit oder mit der ganzen Familie. Diese bedeutet Freude, Spaß und Balsam für die Seele.

Wer kennt das nicht – die dunkle Jahreszeit, eingekuschelt auf dem Sofa mit‘ nem Tee sowie einem guten Buch in der Hand und mit dabei von der Partie natürlich unser bester vierbeiniger Freund. Wenn es gar nicht so richtig hell wird und das Wetter schlecht ist, verbringen wir gerne gemütliche Familienabende und geben uns genussvollen Gaumenfreuden hin, besonders zum Jahresende. Sich sportlich betätigen? Derlei Ambitionen rücken dann gerne mal in den Hintergrund. Den inneren Schweinehund zu überwinden und zu überlisten ist in der Winterzeit gar nicht so einfach. Auch der eine oder andere Spaziergang fällt öfter mal kürzer aus, wenn das nasskalte Wetter tobt. So ausgiebig und einfallsreich wie bei wärmeren Temperaturen verbringen wir die gemeinsame Zeit draußen mit unserem Hund eher nicht. Doch sobald der Frühling vor der Tür steht und uns frohlockend ins Freie ruft, ist der Tatendrang meist sehr groß.